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«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам 

Артём Кульша и ещё 5 54 минуты назад
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Фото: by_vasilevich
Провокаторы и подавители беспорядков в Белоруссии должны прекратить агрессию. Об этом депутат парламента Белоруссии Мария Василевич заявила в своем инстаграме.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Сегодня Василевич опубликовала в сторис обращение к тем, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и тем, кто провоцирует беспорядки.

«Остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза! Посмотрите вокруг! Наша Белоруссия не заслужила этой боли», — написала она.

Василевич — победительница конкурса красоты «Мисс Белоруссия — 2018», участница конкурса красоты «Мисс мира — 2018», депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии с 2019 года. После ее избрания на этот пост британское издание The Times сообщило, что Василевич может быть любовницей Лукашенко.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко
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