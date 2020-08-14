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В ВОЗ назвали возможные очаги коронавируса 

Lenta.ru и ещё 8 55 минут назад
В ВОЗ назвали возможные очаги коронавируса
Фото: Reuters
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал места, которые, возможно, станут новыми очагами коронавируса. Его слова приводит «Российская газета».
Он выразил обеспокоенность из-за отсутствия элементарных возможностей соблюдать гигиену рук во многих школах. Так, по данным ВОЗ, в прошлом году 43 процента школ во всем мире не имели даже простого оборудования для мытья рук водой с мылом.

«Школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года», — сказал Райан.

Он также напомнил, что большая часть населения мира все еще уязвима для коронавируса. Райан отметил, что рассчитывать на затухание эпидемии в связи с выработкой популяционного иммунитета к коронавирусу преждевременно, поскольку слишком мало людей в глобальном масштабе переболели COVID-19.
В связи с этим в ВОЗ настаивают на необходимости соблюдать меры защиты от инфекции. Так, людям необходимо носить медицинские маски в закрытых помещениях и при скоплении людей, соблюдать социальную дистанцию и избегать посещения людных мест.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал стоимость борьбы с коронавирусом. По подсчетам экспертов, это обойдется в 100 миллиардов долларов. Он также добавил, в настоящее время ВОЗ нужно еще 31,3 миллиарда долларов. Эти деньги пойдут на ускорение разработки, производства и покупку средств от COVID-19.
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Комментарии
В мире , Общество , Майкл Райан , ВОЗ , "Российская газета"
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