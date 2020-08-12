В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах

ОМОН в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям, которые с балконов кричали протестующим, передает Sputnik Беларусь.
"На проспекте Дзержинского, возле станции метро "Грушевка", к собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по "координаторам" несколько раз выстрелили из помповых ружей", — пишет агентство.
Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.