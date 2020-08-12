В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах

"На проспекте Дзержинского, возле станции метро "Грушевка", к собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по "координаторам" несколько раз выстрелили из помповых ружей", — пишет агентство.