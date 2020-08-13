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Крупнейшие заводы Белоруссии провели акции протеста 

Национальная Служба Новостей и ещё 23 37 минут назад
Крупнейшие заводы Белоруссии провели акции протеста
Фото: Национальная Служба Новостей
Рабочие крупнейших заводов Белоруссии провели акции против насилия со стороны ОМОНа и за честные выборы. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, участниками акции стали Минский автомобильный завод (МАЗ), завод «Терразит» в Гродно, БелАЗ. В частности, рабочие «Терразита» объявили бессрочную забастовку единогласным решением.
Между тем, работник БелАЗа, как пишет агентство, передав свои требования мэру Жодино, вернулись к работе. В пресс-службе завода пояснили, что на предприятии прошла встреча руководства с администрацией Жодино.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне
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