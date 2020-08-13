В США задумались о санкциях против Белоруссии

Возможность принятия Вашингтоном санкций против Белоруссии не исключает госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщается на сайте американского госдепартамента.

По словам главы ведомства, власти должны полностью изучить ситуацию и уже после принять соответствующее решение. Помпео отметил, что санкции могут быть введены не столько со стороны США, но с привлечением других стран.