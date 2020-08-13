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В США не исключили принятия санкций против Белоруссии 

ИА Regnum и ещё 14 5 часов назад
В США задумались о санкциях против Белоруссии
Фото: Reuters
Возможность принятия Вашингтоном санкций против Белоруссии не исключает госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщается на сайте американского госдепартамента.
По словам главы ведомства, власти должны полностью изучить ситуацию и уже после принять соответствующее решение. Помпео отметил, что санкции могут быть введены не столько со стороны США, но с привлечением других стран.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа два американских сенатора Джим Риш и Роберт Менендес пригрозили Минску ввести санкции против Белоруссии из-за ситуации с белорусскими выборами.
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В мире , СНГ , США , Джим Риш , Роберт Менендес
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