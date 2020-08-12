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Асаду стало плохо во время выступления в парламенте Сирии 

ТАСС и ещё 3 43 минуты назад
Асаду стало плохо
Фото: globallookpress.com
Президент Сирии Башар Асад почувствовал легкое недомогание из-за приступа гипотонии во время начала своего выступления перед депутатами нового состава Народного совета (парламента) арабской республики. Об этом сообщило в среду агентство SANA.

"Президент Асад прервал свою речь из-за внезапного падения артериального давления", — говорится в сообщении.

Он продолжил выступление после небольшого перерыва. Через 15 минут после начала речи сирийский лидер снова попросил у депутатов разрешения выйти на одну минуту из зала, чтобы принять лекарство.
Сессия однопалатного парламента нового созыва открылась в понедельник. Выборы в Народный совет Сирии состоялись 19 июля на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме 26 февраля 2012 года. Борьбу за 250 парламентских мест вели 1 656 кандидатов, в том числе 200 женщин.
Победу одержал блок "Национальное единство", получивший большинство депутатских мандатов. Его возглавляет Партия арабского социалистического возрождения, генеральным секретарем которой является президент Асад. Явка составила 33%, в выборах приняли участие свыше 6 млн граждан.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Башар Асад , Сирия
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