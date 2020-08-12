Литва выдвинула Белоруссии ультиматум 

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Литва, Латвия и Польша подготовили план по выходу из политического кризиса в Белоруссии , передает ТАСС со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу.

План содержит три пункта: власти Белоруссии должны прекратить насилие в отношении протестующих, освободить всех задержанных на акциях и начать диалог с представителями гражданского общества.

Литва, Латвия и Польша выразили готовность выступить посредниками в диалоге белорусской власти и оппозиции. Они также предложили создать в Белоруссии так называемый национальный совет.

«Подходящим решением могло бы быть формирование определенного национального совета из представителей власти и гражданского общества, целью которого был бы поиск путей выхода из кризиса», — отметил Науседа.

По словам литовского президента, отказ от предложенного плана будет означать применение к Минску европейских и национальных санкций.