Слова Путина о вакцине стали главной темой мировой прессы

Заявление президента России Владимира Путина о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса стало одной из главных тем в мировых СМИ. Как сообщает Telegram-канал РИА Новости, зарубежная пресса широко осветила эту тему в выпусках от 12 августа.

Так, о вакцине на первой полосе сообщили два немецких издания: таблоид Berliner Kurier и деловая газета Handelsblatt. Статьи были проиллюстрированы изображением Путина. Также о заявлении написала Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Внимание на слова российского президента о появлении вакцины обратила испанская El País и французская Liberation. Последняя поместила Путина на обложку в образе агента Джеймса Бонда с вакциной от коронавируса вместо пистолета.

Итальянские издания La Stampa и La Repubblica также уделили полосу для заявления российского лидера. Каждая из газет упомянула и о том, что вакцину на себе испытала одна из дочерей президента.

Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса 11 августа. По словам президента, она станет доступна для граждан с начала 2021 года. Прохождение вакцинации будет добровольным, заверил российский лидер.

Профессор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу (François Balloux) выступил с критикой подхода России к разработке и выпуску препарата. По мнению ученого, это «политическое решение, принятое в безумной гонке за вооружение вакциной против COVID-19». Российские фармкомпании также призывали отложить регистрацию вакцины, так как ее качество еще неизвестно.