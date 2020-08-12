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Слова Путина о вакцине от коронавируса стали главной темой мировой прессы 

Lenta.ru 47 минут назад
Слова Путина о вакцине стали главной темой мировой прессы
Фото: РИА Новости
Заявление президента России Владимира Путина о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса стало одной из главных тем в мировых СМИ. Как сообщает Telegram-канал РИА Новости, зарубежная пресса широко осветила эту тему в выпусках от 12 августа.
Так, о вакцине на первой полосе сообщили два немецких издания: таблоид Berliner Kurier и деловая газета Handelsblatt. Статьи были проиллюстрированы изображением Путина. Также о заявлении написала Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Внимание на слова российского президента о появлении вакцины обратила испанская El País и французская Liberation. Последняя поместила Путина на обложку в образе агента Джеймса Бонда с вакциной от коронавируса вместо пистолета.
Итальянские издания La Stampa и La Repubblica также уделили полосу для заявления российского лидера. Каждая из газет упомянула и о том, что вакцину на себе испытала одна из дочерей президента.
Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса 11 августа. По словам президента, она станет доступна для граждан с начала 2021 года. Прохождение вакцинации будет добровольным, заверил российский лидер.
Профессор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу (François Balloux) выступил с критикой подхода России к разработке и выпуску препарата. По мнению ученого, это «политическое решение, принятое в безумной гонке за вооружение вакциной против COVID-19». Российские фармкомпании также призывали отложить регистрацию вакцины, так как ее качество еще неизвестно.
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Комментарии 1
В мире , Политика , Джеймс Бонд , Владимир Путин , РИА Новости , Handelsblatt
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