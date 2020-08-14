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Белоруссия в огне. Главное

Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным главой Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 39 минут назад
Литва отказала Лукашенко в легитимности
Фото: globallookpress.com
Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Белоруссии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Он «не думает», что Лукашенко «по-прежнему можно называть легитимным», так как в Белоруссии «нет свободных демократических выборов».
Науседа отметил, что против белорусских властей могут ввести санкции, если ситуацию в стране не урегулируют мирным путем, передает ТАСС.
Как утверждает Науседа, Москва «заинтересована в том, чтобы иметь государство-сателлит». Если «пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России», сказал он. По его словам, весь ЕС «заинтересован в том, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и суверенным государством».
В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. После начала простестов в стране она внезапно выехала из Белоруссии в Литву.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , ИТАР-ТАСС , Литва
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