Литва отказала Лукашенко в легитимности

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Он «не думает», что Лукашенко «по-прежнему можно называть легитимным», так как в Белоруссии «нет свободных демократических выборов».

Науседа отметил, что против белорусских властей могут ввести санкции, если ситуацию в стране не урегулируют мирным путем, передает ТАСС.

Как утверждает Науседа, Москва «заинтересована в том, чтобы иметь государство-сателлит». Если «пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России», сказал он. По его словам, весь ЕС «заинтересован в том, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и суверенным государством».