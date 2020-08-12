Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко
упустил возможность мирно уйти из политики и опасается за свое будущее, так как в стране предусмотрено наказание за захват власти вплоть до смертной казни. Об этом URA.RU рассказал гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков
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«Время, когда Лукашенко мог спокойно выйти из игры было упущено. Он провел ряд решений, которыми добился того, что теперь вынужден постоянно повышать ставки. В Беларуси есть наказание за захват власти, в том числе и высшая мера. Поэтому те, кто власть удерживают, опасаются, что оппозиция применит эти законы, если встанет у руля», — рассказал URA.RU Гращенко.
У Лукашенко остается только два варианта, отмечает эксперт. «Либо сесть в самолет и улететь в неизвестном направлении, либо идти до последнего и использовать все силы. Вплоть до армии и жестокого подавления [мирных протестов]. Сейчас, очевидно, выбирается второй вариант», — рассуждает политолог.
Соперники Лукашенко на выборах 2020 года подали жалобы в ЦИК
на итоги плебисцита. Это создаст основу для официальной реакции мирового сообщества на события в Белоруссии, отмечает Гращенко.
«Выборы должны быть непризнанными, а чтобы это случилось, должны быть действия, которые смогут лечь в основу европейского расследования. Действия кандидатов смогут привести к четкой позиции западного сообщества о том, что выборы ненастоящие, за которыми вдобавок последовало насилие», — заключил собеседник.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Многие оппозиционные кандидаты не были допущены до участия. Согласно данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал около 80% голосов, его оппонент Светлана Тихановская
— около 10%. При этом независимые опросы населения показали, что за Тихановскую проголосовало около 80% граждан. Страну захлестнули массовые протесты, жестоко подавляющиеся силовиками. Сам Лукашенко заявил, что на улицы выходят провокаторы, многие из которых «пьяные и обкуренные».