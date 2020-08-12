«Время, когда Лукашенко мог спокойно выйти из игры было упущено. Он провел ряд решений, которыми добился того, что теперь вынужден постоянно повышать ставки. В Беларуси есть наказание за захват власти, в том числе и высшая мера. Поэтому те, кто власть удерживают, опасаются, что оппозиция применит эти законы, если встанет у руля», — рассказал URA.RU Гращенко.

У Лукашенко остается только два варианта, отмечает эксперт. «Либо сесть в самолет и улететь в неизвестном направлении, либо идти до последнего и использовать все силы. Вплоть до армии и жестокого подавления [мирных протестов]. Сейчас, очевидно, выбирается второй вариант», — рассуждает политолог.