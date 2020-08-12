Президент Белоруссии Александр Лукашенко упустил возможность мирно уйти из политики и теперь опасается за свое будущее, так как в стране предусмотрена смертная казнь за захват власти. Такое мнение высказал политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенко.

«Время, когда Лукашенко мог спокойно выйти из игры, было упущено. Он провел ряд решений, которыми добился того, что теперь вынужден постоянно повышать ставки», — сказал Гращенко изданию Ura.ru.

По его мнению, нынешняя власть опасается, что оппозиция применит законы о захвате власти, если встанет у руля.

Политолог считает, что у Лукашенко есть два выхода — сесть на самолет и улететь в неизвестном направлении или жестоко подавлять протесты, чтобы не допустить победы оппозиции.

«Сейчас очевидно выбирается второй вариант», — отметил эксперт.

Гращенко напомнил, что Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК на результаты голосования. По его словам, ее можно использовать для официальной реакции мирового сообщества, в том числе для того, чтобы начать международное расследование и признать выборы недействительными.

«Действия (оппозиционных) кандидатов смогут привести к четкой позиции западного сообщества о том, что выборы ненастоящие, за которыми вдобавок последовало насилие», — подчеркнул Илья Гращенко.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко — он набрал более 80% голосов. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская не признала результаты выборов и потребовала частичного пересчета голосов. После окончания голосования в Белоруссии начались акции протеста, которые жестко пресекаются ОМОНом, внутренними войсками и милицией.