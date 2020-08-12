«Непрезидент»: Лукашенко оскорбили 

Политик подчеркнул, что в настоящее время Лукашенко идет на такие поступки, которые могут себе позволить далеко не все лидеры. Более того, некоторые, по словам Шушкевича, не могут даже подумать о подобном. Он назвал действующего главу государства «непрезидентом», который совершил преступления, не имеющие срока давности.

«Они (белорусские власти) безнаказанно действуют», — подчеркнул Шушкевич.

Лукашенко, по мнению политика, показывает наивысший уровень «неинтеллигентности» и «профессиональной тупости», поскольку всю власть он держит за счёт страха.

Шушкевич также заявил, что действующий президент Белоруссии создал «царские» условия силовикам: у них огромные зарплаты, большие пенсии, отличное жильё. Именно поэтому, резюмировал эксперт, они работают «не по закону», а «по указанию».