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«Непрезидент»: Лукашенко оскорбили 

Павел Тиунов 1 час назад
«Непрезидент»: Лукашенко оскорбили
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отличается неинтеллигентностью и профессиональной тупостью, поскольку, чтобы сохранить власть, идет на открытое запугивание своего народа, заявил в эфире телеканала «Дождь» экс-председатель Верховного совета республики Беларусь Станислав Шушкевич.
Политик подчеркнул, что в настоящее время Лукашенко идет на такие поступки, которые могут себе позволить далеко не все лидеры. Более того, некоторые, по словам Шушкевича, не могут даже подумать о подобном. Он назвал действующего главу государства «непрезидентом», который совершил преступления, не имеющие срока давности.

«Они (белорусские власти) безнаказанно действуют», — подчеркнул Шушкевич.

Лукашенко, по мнению политика, показывает наивысший уровень «неинтеллигентности» и «профессиональной тупости», поскольку всю власть он держит за счёт страха.
Шушкевич также заявил, что действующий президент Белоруссии создал «царские» условия силовикам: у них огромные зарплаты, большие пенсии, отличное жильё. Именно поэтому, резюмировал эксперт, они работают «не по закону», а «по указанию».
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Комментарии 3
В мире , Станислав Шушкевич , Александр Лукашенко
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