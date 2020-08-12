«Бесстрашный борец»: Байден выбрал вице-президента 

Джо Байден — главный претендент на выдвижение в президенты от Демократической партии — определился с кандидатурой своего напарника в предвыборной гонке. Политик выбрал в качестве вице-президента темнокожего сенатора от Калифорнии, экс-генпрокурора штата Камалу Харрис.

«Я выбрал своим соратником Камалу Харрис — бесстрашного борца за простых людей, одну из лучших государственных служащих в стране», — написал Байден в Twitter.

Поиск «правой руки» будущего соперника действующего президента США Дональда Трампа продолжался достаточно долго. В списке Байдена было более 11 имен, интрига в отношении кандидата на пост вице-президента от Демпартии сохранялась до последнего.

Единственной подсказкой кандидата было то, что в свои напарники он хотел взять именно женщину.

СМИ строили различные теории на счет того, кто может стать вице-президентом, не раз называя Харрис в качестве наиболее вероятного претендента. На эту мысль обозревателей и экспертов наводило открытое противостояние сенатора с Байденом во время предвыборных дебатов Демократической партии, которое показало сильные стороны темнокожего политика. Харрис вышла из гонки в конце прошлого года, но многие не исключали ее возвращения в новом качестве.

Однако учитывая общее состояние Демпартии, которая последнее четыре года переживает значительное усиление левого крыла, основная ставка делалась на сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен — одного из прогрессивных демократов, но не столь радикальных как неформальный лидер левых сенатор от Вермонта Берни Сандерс

Взяв Уоррен в компаньоны Байден мог сделать шаг в сторону левого крыла, тем самым стабилизировав ситуацию в партии и избежать возможного повторения выборов 2016 года. Тогда многие сторонники Сандерса проигнорировали голосование, потому что, с их точки зрения, верхушка партии нечестным путем избрала кандидатом в президенты экс-госсекретаря Хиллари Клинтон

Ямайки. Выбор Байдена в пользу Харрис отчасти можно связать с непосредственным происхождением сенатора — она дочь иммигрантов из Индии

Если рассматривать ситуацию в этом ключе, то ее назначение формально укладывается в особый уклон демократов в сторону нацменьшинств, а также вполне соответствует текущим событиям в виде протестов афроамериканцев против насилия и жестокости полиции.

К слову, Трамп удивился выбору Байдена в пользу Харрис. Президент США напомнил, что на праймериз демократов кандидат выступила достаточно слабо.

«У нее было около двух процентов, потратила много денег… Я был удивлен, что они выбрали ее. Она была очень неуважительна к Джо Байдену, хуже чем Покахонтас (сенатор Элизабет Уоррен). Она говорила ужасные вещи о Сонном Джо, и трудно представить, что он ее выбрал», — подчеркнул Трамп.

Сама Харрис после объявления Байдена сказала, что именно он в состоянии объединить американский народ, так как посвятил свою жизнь «в борьбе за нас». По ее словам, бывший вице-президент способен построить страну, которая будет чтить свои идеалы.

«Для меня честь присоединиться к нему в качестве кандидата на пост вице-президента от нашей партии и сделать все от меня зависящее, чтобы он стал главнокомандующим», — подчеркнула Харрис.

При этом в ходе предвыборных дебатов риторика сенатора в отношении Байдена была несколько другой. 55-летняя Харрис не раз напоминала 77-летнему бывшему вице-президенту о том, что он — ветеран американской политики, который успел совершить много ошибок.

Особый упор сенатор делала на то, что в 70-80 годах Байден поддерживал политику сегрегации, и заставляла соперника оправдываться в прямом эфире.

В целом, на теледебатах Харрис продемонстрировала себя с разных сторон, и далеко не все они были положительными.

Если говорить о плюсах, то сенатор действительно умеет вести дебаты, а также обладает харизмой. К тому же, в отличии от Байдена ее точно нельзя обвинить в заторможенности или серьезных оговорках во время публичных выступлений. Таким образом она может дать кампании бывшего вице-президента столь необходимый ей прилив сил. Возможно с ее энергией даже Трамп перестанет намекать на «сонливость» Байдена.

Харрис благодаря своей работе в прокуратуре обладает определенной хваткой. Три года назад она участвовала в допросах сената по делу о «российском вмешательстве», в частности, проводила интервью с тогдашним генпрокурором Джеффом Сешнсом

Тогда глава минюста несколько раз попросил Харрис «сбавить напор», так как она заставляла его нервничать.

Кроме того, сенатор в целом пользуется неплохой поддержкой среди избирателей. Согласно опросу Georgetown University от 6 августа, 43% респондентов положительно относятся к Харрис, негативно ее воспринимают лишь около 36% опрошенных. Опять-таки, ее происхождение и пол скорее всего также позитивно отразится на кампании Байдена.

Однако есть у политика и негативные моменты, что связано с ее деятельностью в прокуратуре Калифорнии и округе Сан-Франциско. За свою карьеру в органах Харрис столкнулась с рядом крупных скандалов, в частности, с подделкой улик и ложными свидетельствами полицейских. Как писал западные СМИ, дело активно пытались замять в угоду спасения репутации верхушки прокуратуры.

Бережное отношение к своей репутации в целом является пунктиком Харрис, хотя иногда в полной мере добиться своего ей не удается. Политик отметилась в выборочном использовании законов и лавировании между разными группами населения. Так, Харрис боролось с запретом смертной казни в Калифорнии, ставя законы штата выше личного мнения, или игнорировала запрет на гей-браки, несмотря на одобрение этой инициативы со стороны жителей региона.

Отсутствие четкой позиции преследовало Харрис и на дебатах демократов, когда ее взгляды перепрыгивали от умеренных к радикально левым.

То сенатор поддерживала бесплатное здравоохранение как Сандерс и Уоррен, то предлагала пересмотреть частное медицинское страхование. Скорее всего Харрис пыталась привлечь на свою сторону разные группы избирателей, но по факту не была полностью уверенна в вопросах «левого толка». При этом она вполне однозначно соглашалась с умеренными инициативами Байдена во внешней политике.

По внешнему курсу США Харрис выступает за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, поддерживает вывод американских сил из Сирии, уверена в необходимости возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, выступает за укрепление отношений с Израилем, а также не согласна с торговой сделкой Вашингтона и Пекина, но критикует КНР за «кражу американской интеллектуальной собственности».

При этом у Харрис особое отношение к России, она опять-таки участвовала в слушаниях по «российскому делу» и поддерживает теорию о предполагаемом вмешательстве Москвы. Еще во время предвыборных дебатов, она обвинила «российских хакеров» в атаке на ее кампанию. Сенатор также против присоединения Крыма к России и осуждает «преследование» сексуальных меньшинств на российской территории.

Однако Харрис считает стратегический диалог с Россией важным, поддерживает возрождение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и продление СНВ-3.

Таким образом даже в этих вопросах ее взгляды перекликаются с другими политиками, но уже не только с демократами, но и с республиканцами. Как это все может повлиять на кампанию Байдена — пока неизвестно, вероятно, более-менее четкие прогнозы можно будет сделать после новых опросов.

Согласно исследованию Monmouth University от 10 августа, бывший вице-президент обгоняет Трампа на 10% на общенациональном уровне, Байден набирает 51% против 41% у действующего главы государства. Отрыв достаточно серьезный, хотя в июне-июле ряд опросов фиксировал разрыв между кандидатами в 12-15%.

Возможно появление Харрис как раз поможет Байдену вернутся к этим показателям. При этом за всю историю США женщины ни разу не были вице-президентом, но несколько раз пытались ими стать — в 1984 года Джеральдин Ферраро стала напарником демократа Уолтера Мондейла, а в 2008 республиканец Джон Маккейн выбрал Сару Пэйлин своей «правой рукой».

Теперь если 77-летний Байден победит на выборах, а затем по каким-либо причинам будет вынужден прекратить исполнение обязанностей, Камала Харрис может стать первой женщиной на посту президента США.