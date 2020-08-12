Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тучный мужчина прыгнул в колодец и застрял 

Lenta.ru 42 минуты назад
Страдающий ожирением житель китайского городского округа Лоян, провинция Хэнань, застрял в колодце на заднем дворе своего дома и был спасен пожарными. На видео спасения обратило внимание издание Daily Star.
В пятницу, 7 августа, тучный 28-летний мужчина по фамилии Лю засыпал мусором и деревянными опилками сухой колодец во дворе своего дома. Он собирался утрамбовать опилки колодца и прыгнул на них. В результате 125-килограммовый китаец провалился в отверстие и застрял.
На помощь мужчине приехали пожарные. Оценив ситуацию, они решили обвязать вокруг тела пострадавшего веревки и вытянуть его. На записи, которую опубликовала пожарная бригада, виден застрявший в колодце Лю с голым торсом и скрещенными руками, заметно раздраженный своим неловким положением.
Около десятка спасателей и местных жителей объединили усилия и извлекли Лю из колодца. Китаец остался невредим.
Ранее сообщалось, что жительница муниципалитета Вичит, город Пхукет, Таиланд, спрыгнула в 30-метровый колодец и спасла упавшего туда сына. Ни мальчик, ни его мать не получили травм или переломов, но находились в состоянии шока.
Последние новости
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Исследователь коронавируса раскритиковал российскую вакцину Исследователь коронавируса раскритиковал российскую вакцину В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России
Комментарии
В мире , Видео , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение