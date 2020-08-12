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В США за сутки выявили более 46 тысяч случаев коронавируса 

RT на русском 44 минуты назад
В США за сутки выявили 46 тысяч случаев коронавируса
Фото: Reuters
В США за прошедшие сутки зафиксировано свыше 46 тыс. случаев заболевания COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране достигло 5 141 879. Количество летальных исходов превышает 164 тыс.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США.
В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал ситуацию с COVID-19 в мире сложной.
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