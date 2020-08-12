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Премьер Чехии заявил, что шокирован событиями в Белоруссии 

RT на русском и ещё 6 51 минуту назад
Премьер Чехии: я шокирован событиями в Белоруссии
Фото: Reuters
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции после переговоров с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что шокирован событиями в Белоруссии и призвал Евросоюз активно реагировать на них.

«Я шокирован тем, что сейчас происходит в Белоруссии. Я не ожидал, что такое возможно в Европе, так близко от нас. Граждане Белоруссии имеют такое же, как мы, право на демократию и свободу», — приводит РИА Новости слова Бабиша.

Он выразил уверенность, что «Евросоюз в самое ближайшее время рассмотрит ситуацию в Белоруссии и предпримет конкретные шаги для поддержки белорусского народа».
Ранее сообщалось, что ситуацию в Белоруссии обсудят главы МИД стран Евросоюза на чрезвычайной видеоконференции в пятницу, 14 августа.
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В мире , Андрей Бабиш , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , РИА Новости , США , Чехия
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