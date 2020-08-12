Премьер Чехии: я шокирован событиями в Белоруссии

«Я шокирован тем, что сейчас происходит в Белоруссии. Я не ожидал, что такое возможно в Европе, так близко от нас. Граждане Белоруссии имеют такое же, как мы, право на демократию и свободу», — приводит РИА Новости слова Бабиша.