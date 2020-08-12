Асад поздравил Лукашенко с победой на выборах 

«С величайшей радостью передаю вам мои искренние сердечные поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах. Желаю вам дальнейших успехов в руководстве страной, продвижения прогресса и процветания во благо дружественного нам народа», — цитирует БелТА Асада.