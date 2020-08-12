Огонь на поражение: в Бресте обстреляли протестующих

Белорусские правоохранители открыли огонь на поражение по протестующим в Бресте. В МВД объяснили эти действия угрозой жизни и здоровью силовиков. Один из демонстрантов получил ранение. Столкновения активистов с сотрудниками органов правопорядка начались после выборов президента. Парламент Белоруссии оправдал применение силовиками насилия.

Сотрудники МВД Белоруссии в ночь 12 августа в Бресте открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооруженным арматурой, сообщила пресс-служба ведомства. По информации министерства, демонстрантов не остановили предупредительные выстрелы вверх. Силовики были вынуждены пойти на крайние меры для защиты жизни и здоровья. В результате один из нападавших был ранен.

Помимо этого случая, в Брестской области неизвестный бросил в направлении милицейского автомобиля бутылку с зажигательной смесью.

В Жодине под Минском водитель автомобиля наехал на военнослужащего, а затем скрылся.

«Всего за сутки на сотрудников правоохранительных органов совершено пять умышленных наездов», — сообщили в МВД.

Как отметили в ведомстве, всего телесные повреждения различной степени тяжести получили за сутки 14 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, некоторых из них госпитализировали.

По фактам нападений на сотрудников правоохранительных органов следственные органы возбудили 17 уголовных дел. За минувшие сутки в Белоруссии задержаны более 1 тыс. человек. По информации Минздрава, за медицинской помощью обратился 51 человек.

В то же время государственное агенство БЕЛТА со ссылкой на главного врача Брестской центральной поликлиники Сергея Кляуса сообщает, что в Бресте после протестов 9—11 августа за медицинской помощью обратились около 100 человек.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа — сразу после того, как закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны. Тогда же начали появляться предварительные экзит-полы государственных СМИ, согласно которым действующий глава республики получил 80% поддержки, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — около 10%. Сторонники оппозиционерки обвинили власти в фальсификации голосования. Как утверждают в штабе Тихановской, она получила около 70-80% голосов.

На фоне протестов белорусы также жалуются на отключение интернета и блокировку соцсетей.

За три ночи протестов правоохранители задержали около 6 тыс. человек. СИЗО в Минске переполнены, поэтому задержанных перевозят из столицы в Жодино, где находится следственная тюрьма.

Уже в первый день протестов силовики начали применять против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Самая тяжелая ситуация сохраняется в Минске, где уже погиб один из протестующих.

Вечером 11 августа сотрудники правоохранительных органов начали блокировать доступ в центры крупных городов страны. В Минске после этого протестующие сместились в спальные районы.

По сообщению Tut.by, бойцы белорусского ОМОНа обстреляли окна жилой многоэтажки на окраине Минска. Такие действия силовики предприняли после того, как в ответ на избиение ногами и дубинками протестующего из окон начали звучать выкрики «позор» и «фашисты». Как утверждает очевидец, силовики целились в стоящих у окон людей и стреляли по ним.

Baza опубликовало видео другого инцидента: около подъезда жилого дома на бьющих человека омоновцев с одного из верхних этажей скинули дверь. Она упала рядом с силовиками.

Незадолго до этого Sputnik Беларусь сообщало, что белорусский ОМОН начал штурмовать подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске. По информации журналистов, милицейский спецназ выламывал двери при помощи тарана. Так силовики хотели схватить прячущихся в подъездах протестующих. До этого в Telegram-каналах появился список домофонных кодов в Минске, чтобы активисты могли укрыться от ОМОНа.

Применение силовиками насилия при разгоне протестных акций в Белоруссии оправдал парламент страны.

Парламентарии осудили «попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране». Они сочли действия правоохранителей абсолютно адекватными. При этом в парламенте подчеркнули, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.