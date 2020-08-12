Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казахстан с 17 августа планирует возобновить полёты в Россию 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
Казахстан возобновляет авиасообщение с Россией
Фото: Reuters
Казахстан с 17 августа планирует начать поэтапное возобновление авиасообщения с семи странами, включая Россию. Об этом сообщил Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

«С 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полёты в Объединённые Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Россию», — говорится в сообщении.

Решение было принято с учётом рекомендаций Минздрава Казахстана и межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.
В комитете отметили, что указанные страны «поддерживают возобновление полётов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований».
Тем не менее, как добавили в Казахстане, «для выполнения полётов в Россию требуется разрешение с российской стороны».
Ожидается, что число рейсов будет зависеть от действующих межправительственных соглашений и коммерческой загрузки самолётов на каждом маршруте.
С 20 июня Казахстан возобновил авиасообщение с Турцией, Южной Кореей, Китаем, Грузией, Японией и Таиландом.
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
RT на русском: последние новости
Лукашенко собрал совещание «по защите конституционного строя» Лукашенко собрал совещание «по защите конституционного строя» АТОР: Египет изменил правила въезда для иностранных туристов АТОР: Египет изменил правила въезда для иностранных туристов Глава ЕК прокомментировала ситуацию в Белоруссии Глава ЕК прокомментировала ситуацию в Белоруссии
Комментарии
В мире , Минздрав РФ , Германия , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение