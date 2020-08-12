В Минске около изоляторов собрались более 100 человек

Более 100 человек собрались в среду у стен изолятора временного содержания (ИВС) ГУВД горисполкома Минска , куда доставляют задержанных в ходе протестных акций.

Как передает корреспондент ТАСС, собравшиеся пытаются выяснить, здесь ли находятся их родственники и близкие, с которыми они не могут выйти на связь. Люди периодически составляют списки разыскиваемых и передают их представителям администрации изолятора. После проверки этих списков представитель учреждения зачитывает фамилии, уточняя по каждой, здесь ли находится тот или иной гражданин.

У изолятора дежурят машины скорой помощи. Сколько задержанных в данный момент находится в ИВС не сообщается.