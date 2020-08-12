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На Украине предложили изменить «особый статус» Донбасса 

Газета.Ru и ещё 2 46 минут назад
На Украине предложили изменить «особый статус» Донбасса
Фото: РИА Новости
Украина предлагает вместо понятия "особый статус" дать Донбассу формулировку "особый режим административного управления". Об этом заявил бывший президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала "ДОМ".
Ранее Кравчук был назначен украинским президентом Владимиром Зеленским представителем от Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
По его мнению, изменение статуса региона будет в большей мере соответствовать реформам по местному самоуправлению и законам украинского государства, которые уже приняты.
При этом он отметил, что этот вопрос в Конституцию Украины пока невозможно.
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В мире , Владимир Зеленский , Леонид Кравчук
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