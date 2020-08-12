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Украина направила МИД России ноту протеста из-за учений в Крыму 

Газета.Ru и ещё 1 38 минут назад
Министерство иностранных дел Украины направило МИД России ноту протеста в связи со спецучениями Южного военного округа в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота Российской Федерации…очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерацией нормами и принципами международного права…", — говорится в сообщении украинского МИД.

Спецучения Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России начались 10 августа. Учения нацелены на проверку готовности войск к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", они продлятся до 21 августа.
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В мире , Армия , Видео , Войска , Кавказ , Конфликты , Политика , Украина , Генштаб , МИД , Республика Крым
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