Министерство иностранных дел Украины направило МИД России ноту протеста в связи со спецучениями Южного военного округа в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.
"Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота Российской Федерации…очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерацией нормами и принципами международного права…", — говорится в сообщении украинского МИД.
Спецучения Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России начались 10 августа. Учения нацелены на проверку готовности войск к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", они продлятся до 21 августа.