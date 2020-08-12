Ветеран «Альфы» оценил действия силовиков в Белоруссии 

Правоохранительные органы Белоруссии при разгоне несанкционированных митингов в стране действуют жестко, но в рамках закона, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

"Те правоохранительные органы, которые находятся на страже законов государства, выполняют приказы президента и его команды. Поэтому они вправе действовать так, как они сейчас действуют — жестко, но законно, в правовом поле. Несанкционированные митинги и попытки мятежа являются нарушением законов Белоруссии", — сказал Гончаров РИА Новости.

По его мнению, несанкционированные акции закончатся "в ближайшее время".

Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.

По данным МВД Белоруссии, в воскресение задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник — 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.