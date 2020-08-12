Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ветеран «Альфы» оценил действия силовиков в Белоруссии 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Ветеран «Альфы» оценил действия силовиков в Белоруссии
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Правоохранительные органы Белоруссии при разгоне несанкционированных митингов в стране действуют жестко, но в рамках закона, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Те правоохранительные органы, которые находятся на страже законов государства, выполняют приказы президента и его команды. Поэтому они вправе действовать так, как они сейчас действуют — жестко, но законно, в правовом поле. Несанкционированные митинги и попытки мятежа являются нарушением законов Белоруссии", — сказал Гончаров РИА Новости.

По его мнению, несанкционированные акции закончатся "в ближайшее время".
Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
По данным МВД Белоруссии, в воскресение задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник — 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Последние новости
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы Исполнительница песни "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому Исполнительница песни "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Комментарии 1
В мире , Происшествия , Украина , Сергей Гончаров , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение