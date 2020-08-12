Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в соцсетях предположил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет удержать власть и в итоге будет вынужден спасаться бегством.
«Белоруссия созрела, чтобы покончить с режимом Лукашенко. Он предал свой народ и против него восстала вся страна. Белорусские протесты — начало конца для Лукашенко. Он сам это понимает. Сколько он ещё продержится — неделю, месяц, год — всё равно ему придётся бежать из страны», — написал он.
Ранее Лукашенко заявил, что не позволит развалить страну, и участники несанкционированных акций протеста получат адекватный ответ.