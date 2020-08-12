Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский: Лукашенко придётся бежать из страны 

Свободная пресса 2 часа назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в соцсетях предположил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет удержать власть и в итоге будет вынужден спасаться бегством.

«Белоруссия созрела, чтобы покончить с режимом Лукашенко. Он предал свой народ и против него восстала вся страна. Белорусские протесты — начало конца для Лукашенко. Он сам это понимает. Сколько он ещё продержится — неделю, месяц, год — всё равно ему придётся бежать из страны», — написал он.

Ранее Лукашенко заявил, что не позволит развалить страну, и участники несанкционированных акций протеста получат адекватный ответ.
"Лукашенко обезумел от паники"
Свободная пресса: последние новости
Самолет Лукашенко вылетел из Минска Самолет Лукашенко вылетел из Минска ООН призвали к изучению насилия после выборов в Белоруссии ООН призвали к изучению насилия после выборов в Белоруссии В Минске начались задержания В Минске начались задержания
В мире , Видео , Политика , СНГ , Владимир Жириновский , Александр Лукашенко , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на предсказание о свержении Лукашенко
Россияне отреагировали на предсказание о свержении Лукашенко
В Волчьем логове Гитлера нашли новые артефакты
В Волчьем логове Гитлера нашли новые артефакты
Силовики сложили щиты в белорусском Светлогорске
Силовики сложили щиты в белорусском Светлогорске
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение