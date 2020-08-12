Россияне отреагировали на предсказание о свержении Лукашенко 

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Россияне, принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, сказали, верят ли они в предсказание украинского астролога Влада Росса (он заявил, что Александр Лукашенко будет свергнут народом после выборов в Белоруссии ).

Выяснилось, что 37% опрошенных не верят астрологам в принципе.

Однако 32% проголосовавших не верят именно в данное предсказание.

«Лукашенко нельзя свергнуть, у него не тот характер», — ответили участники.

31% россиян верят в то, что Лукашенко будет свергнут народом в ближайшем будущем.

«Злоба народа копится все больше и больше. Это не пройдёт бесследно», — подчеркнули они.

В опросе приняли участие 5171 человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потеряет власть после выборов главы государства, состоявшихся в бывшей советской республике 9 августа. С соответствующим пророчеством выступил некоторое время назад Влад Росс, астролог с Украины.

Как поведал предсказатель журналистам, для голосования в Белоруссии выбрали крайне неблагоприятную дату с точки зрения сочетания планет.