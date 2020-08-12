Россияне отреагировали на предсказание о свержении Лукашенко 

Россияне, принявшие участие в опросе Аналитической службы Рамблера, сказали, верят ли они в предсказание украинского астролога Влада Росса (он заявил, что Александр Лукашенко будет свергнут народом после выборов в Белоруссии).
Выяснилось, что 37% опрошенных не верят астрологам в принципе.
Однако 32% проголосовавших не верят именно в данное предсказание.
«Лукашенко нельзя свергнуть, у него не тот характер», — ответили участники.
31% россиян верят в то, что Лукашенко будет свергнут народом в ближайшем будущем.
«Злоба народа копится все больше и больше. Это не пройдёт бесследно», — подчеркнули они.
В опросе приняли участие 5171 человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потеряет власть после выборов главы государства, состоявшихся в бывшей советской республике 9 августа. С соответствующим пророчеством выступил некоторое время назад Влад Росс, астролог с Украины.
Как поведал предсказатель журналистам, для голосования в Белоруссии выбрали крайне неблагоприятную дату с точки зрения сочетания планет.
По словам Росса, который является учеником астролога Павла Глобы, после выборов в стране начнется революция. Лукашенко будет свергнут народом, отметил автор прогноза.