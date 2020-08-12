Почему Грузия не хочет захлопнуть двери перед носом России

С начала вооруженного конфликта 2008 года прошло уже 12 лет. Война очень скоро закончилась ожидаемой российской победой. Отношения между двумя странами после этого развивались непросто, однако грузинское руководство до сих пор не захлопнуло двери в Россию. Почему? И почему нынешнее положение в целом устраивает РФ?

оссийско-грузинские отношения очень далеки от идеала, и, несомненно, дело тут не только в войне, которая разыгралась в 2008 году. Если обратиться к истории, становится ясно, что практически с момента распада Советского Союза росла напряженность, вызванная тем, что Россия отводила себе доминирующую роль в регионе, а Грузия более чем сдержанно смотрела на это. Кстати, даже в Содружество Независимых Государств в 1993 году Грузия вступала не добровольно, а из-за российского вмешательства в гражданскую войну на стороне Эдуарда Шеварднадзе . Кроме того, Россия придерживала «в запасе» Абхазию Южную Осетию , которые мешали Тбилиси взаимодействовать с Западом.

Другой важной вехой стало событие уже в новом тысячелетии. Россию шокировала революция роз, которая в 2003 году свергла режим Шеварднадзе. Новый режим Михаила Саакашвили стал главным врагом российских элит. Москва , которой вообще свойственен такой подход к международным отношениям, считала, что к смене режима привело не естественное недовольство правлением бывшего советского министра иностранных дел, а инициатива Запада. Сегодня рядовые грузины не допускают возможности наладить прямые дипломатические отношения без возвращения им Абхазии и Южной Осетии, но это никак не сказывается на чисто коммерческих связях между двумя странами и туристическом потоке из России в Грузию.

Чтобы полностью изложить историю российско-грузинских отношений хотя бы в последние десятилетия, пришлось бы написать целую книгу. Однако пример малой страны показывает, с какими ограничениями сталкиваются власти стран на постсоветском пространстве при реализации своей внешней политики. Россия для Грузии по-прежнему является важным торговым партнером, и вряд ли после текущего кризиса тут что-то изменится. Торговый обмен с Россией составляет 12% от общего (чуть больше у Турции, а меньше — у Китая и Азербайджана, у которого Грузия покупает газ). В общем, игнорировать российский рынок просто невозможно, и, кстати, этого не пытался сделать даже Михаил Саакашвили. По крайней мере сначала.

Но суммарные цифры еще не все. Российский рынок для Грузии является основным в том, что касается экспорта некоторых товаров, например вина и минеральной воды. Если бы на импорт грузинских вин в Россию ввели эмбарго, эта грузинская отрасль просто погибла бы. Кстати, такое уже случалось в 2006 — 2013 годах, когда Россия ужесточила контроль качества и санитарные требования исключительно для грузинских (и молдавских) вин. Грузинским производителям тогда пришлось переориентироваться на другие рынки, что, в частности, потребовало от них повышения качества. Что парадоксально, сложилась ситуация, когда эмбарго объективно вредило, но в долгосрочной перспективе вело к положительным сдвигам. С чем-то подобным столкнулась и Украина в энергетическом секторе: до тех пор, пока у нее был доступ к дешевым энергоносителям, прежде всего газу, из России, практически нечто не заставляло ее экономить. И только политический разрыв, который положил конец скидкам, заставил страну перейти к экономии.

Таким же «слабым местом» являются грузины, работающие в России, которые отправляют заработанные деньги в свою страну. В 2006 году Россия в ответ на очередную размолвку с Грузией отменила авиасообщение с ней, а кроме того, устроила проверки тех, кто носит грузинские фамилии (точнее, их трудовых разрешений). В 2019 году на денежные переводы приходились почти 12,7% грузинского ВВП. Значимость России как источника финансов в виде денежных переводов постепенно снижалась, однако до недавнего времени она по-прежнему играла в этом качестве главную роль (за ней следовали Италия и Греция). И давление, которое Россия способна оказать именно по этой линии, может стать прекрасным «отрезвляющим» средством для грузинских политиков.

Почти перед каждым лидером любой страны на постсоветском пространстве стоит дилемма о том, насколько ей стоит сближаться или отдаляться от регионального гегемона. Причем речь идет даже просто об экономической политике. Я уже не говорю о том, что для вступления в НАТО грузинскому руководству пришлось бы признать отделение Абхазии и Южной Осетии от Грузии, то есть пойти на крайне непопулярный внутриполитический шаг. Старые модели торгового сотрудничества, закрепившиеся еще во времена Советского Союза, выгодны в краткосрочной перспективе, но сохраняют зависимость страны от России и практически никак не заставляют местных производителей модернизировать производство. Так страна скатывается в регресс, что в итоге приводит к растущему недовольству населения. Однако радикальный разрыв с Россией и попытка переориентироваться на Запад неминуемо повлекут за собой мгновенный спад из-за закрытия российского рынка (и официального, и неофициального в виде ужесточения контроля для продукции конкретных стран с предъявлением практически невыполнимых требований).

Info (Чехия)