Власти Бейрута подсчитали ущерб от взрыва в порту 

Данные приводит администрация президента Ливана Мишеля Ауна на официальной странице в Twitter.

«Предварительные оценки показывают, что ущерб в результате взрыва превысил 15 миллиардов долларов», — говорится в сообщении. Также отмечается, что испанский король Филипп VI выразил президенту соболезнования.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ливана в ближайшее время объявит о решении правительства уйти в отставку в полном составе. Министры подали в отставку после протестов населения, которые не прекращались несколько дней. Граждане вышли на улицы и потребовали смены правительства, так как сочли именно его некомпетентность причиной взрыва в порту и накопившихся социальных и экономических проблем.

Взрыв в ливанской столице 4 августа произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества конфисковали с корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга его владельца в 2014 году. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали более пяти тысяч. Десятки людей числятся пропавшими без вести.