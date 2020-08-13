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Власти Бейрута подсчитали ущерб от взрыва в порту 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
Власти Бейрута подсчитали ущерб от взрыва в порту
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Данные приводит администрация президента Ливана Мишеля Ауна на официальной странице в Twitter.

«Предварительные оценки показывают, что ущерб в результате взрыва превысил 15 миллиардов долларов», — говорится в сообщении. Также отмечается, что испанский король Филипп VI выразил президенту соболезнования.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ливана в ближайшее время объявит о решении правительства уйти в отставку в полном составе. Министры подали в отставку после протестов населения, которые не прекращались несколько дней. Граждане вышли на улицы и потребовали смены правительства, так как сочли именно его некомпетентность причиной взрыва в порту и накопившихся социальных и экономических проблем.
Взрыв в ливанской столице 4 августа произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества конфисковали с корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга его владельца в 2014 году. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали более пяти тысяч. Десятки людей числятся пропавшими без вести.
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В мире , Происшествия , Бейрут , Ливан
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