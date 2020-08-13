Сегодня Центральная комиссия Белоруссии по выборам обнародовала предварительные результаты голосования в разных регионах. Согласно им, в Минске Лукашенко поддержали 64,49% избирателей, Тихановскую — 14,92%, в Минской области — 79,23% и 11,81% соответственно, в Брестской области — 81,78% и 10,33% соответственно, в Витебской области — 83,64% и 9,18% соответственно, в Гомельской области — 85,38% и 5,98% соответственно, в Гродненской области — 78,72% и 13,81% соответственно, в Могилевской области — 88,06% и 4,73% соответственно.