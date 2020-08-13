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Лукашенко победил в Минске: белорусы вышли на улицы 

Артём Кульша и ещё 22 9 минут назад
Почти 65% избирателей проголосовали за Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии в Минске. Об этом сообщает «Коммерсант».
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9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Их окончательные результаты будут объявлены 14 августа. Согласно предварительным, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, переводчица Светлана Тихановская — 10,09%, бывшая депутат Национального собрания Белоруссии Анна Канопацкая — 1,68%, сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,21%, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамады) Сергей Черечень — 1,15%, против всех проголосовали 4,6% избирателей.
Сегодня Центральная комиссия Белоруссии по выборам обнародовала предварительные результаты голосования в разных регионах. Согласно им, в Минске Лукашенко поддержали 64,49% избирателей, Тихановскую — 14,92%, в Минской области — 79,23% и 11,81% соответственно, в Брестской области — 81,78% и 10,33% соответственно, в Витебской области — 83,64% и 9,18% соответственно, в Гомельской области — 85,38% и 5,98% соответственно, в Гродненской области — 78,72% и 13,81% соответственно, в Могилевской области — 88,06% и 4,73% соответственно.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , протесты белоруссия лукашенко , Андрей Дмитриев , Светлана Тихановская , Анна Канопацкая , Сергей Черечень , Александр Лукашенко , Минск
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