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Обзор иноСМИ: почему США заговорят по-китайски 

Мария Иванова и ещё 1 2 часа назад
Обзор иноСМИ: почему США заговорят по-китайски
Фото: РИА Новости

Почему Грузия не может порвать с Россией

Чешский портал Info порассуждал об отношениях России и Грузии и пришел к выводу, что Тбилиси сохранит партнерские отношения с Москвой, несмотря на Абхазию и Южную Осетию.
Info отметил, что торговый обмен Грузии с Россией составляет 12 процентов. Кроме того, в 2019 году почти 12,7 процента ВВП Грузии составили денежные переводы, большинство из которых были сделаны работающими в России грузинами.

The Washington Post: Россия представила вакцину до завершения тестов

Американская газета The Washington Post рассказала о регистрации в России вакцины от коронавируса. Издание отметило, что прививку планируют сделать учителям и медицинским работникам в ближайшие недели, еще до того, как завершатся клинические испытания.
Как отмечает газета, Россия стала первой страной, одобрившей экспериментальную вакцину. Президент Владимир Путин рассказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку.

Появилась новая версия взрыва в Бейруте

Банки с растворителем для краски и другими горючими материалами могли храниться вместе с взрывоопасным нитратом аммония (аммиачная селитра) на складе в Бейруте. Об этом пишет The Washington Post
Газета отмечает, что о хранившихся там растворителях рассказали портовые рабочие. По предварительной версии, вещества загорелись и спровоцировали взрыв.

Ситуацию в Испании признали критической

Испания демонстрирует самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом в Западной Европе. Об этом сообщает BFM TV.
В последнюю неделю в стране ежедневно регистрируется в среднем 4923 новых случая коронавируса. Профессор университета Барселоны Сальвадор Макип заявил, что страна оказалась в точке, когда «все может стать либо лучше, либо хуже».

Трамп: «Без меня Китай захватит Америку»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «завладеет Соединенными Штатами», если он проиграет выборы. Об этом сообщает CNN.
Трамп осудил своего оппонента Джо Байдена за слабость в отношении Китая и заявил, что в случае победы Байдена американцам «придется научиться говорить по-китайски».
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Washington Post , Business FM , Абхазия , Грузия , Москва , США , Тбилиси , Южная Осетия
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