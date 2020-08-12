Страна СНГ возобновляет авиасообщение с РФ

В ведомстве отметили, что такое решение принято в соответствии с заключением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса и с учетом рекомендаций минздрава Казахстана.

"С 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", — говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.

Согласно сообщению, республикой совместно с авиационными властями вышеуказанных стран предварительно проработан вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов. "Так, указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование и др.). При этом необходимо отметить, что для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны", — отмечается в пресс-релизе.

Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

"Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами", — заключается в сообщении.

В Казахстане общее число заражений коронавирусом достигло 100 855. Число выздоровевших пациентов превышает 74,6 тысячи. В стране зафиксированы 1313 случаев смерти от коронавируса. Кроме того, с начала августа в стране зафиксировали 14 760 случаев пневмонии, схожей с коронавирусной инфекцией, а также 181 летальный случай от нее.

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