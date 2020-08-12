Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии

В белорусском городе Гродно бронированный автомобиль протаранил легковушку. Инцидент сняли на камеру его очевидцы, запись опубликована в Telegram-канале «Подъем».

На кадрах запечатлен военный автомобиль, стоящий посреди проезжей части, а на обочине — машина с разбитым лобовым стеклом. Как сообщает издание «Наша нива», в легковом авто в момент аварии находилась семья с ребенком. Пятилетняя девочка пострадала.

После выборов президента в Белоруссии вспыхнули массовые акции протестов, которые позднее переросли в столкновения с сотрудниками ОМОН. Правоохранители задержали 2000 человек.