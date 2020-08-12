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Тихановская сбежала в Литву и попала на видео 

Вадим Дроздов 18 минут назад
Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская сбежала в Литву и записала видеообращение, в котором сообщила, что отъезд из страны является тяжелым, но вынужденным решением. Сообщается, что на Светлану готовилось покушение, которое предотвратили сотрудники КГБ Беларуси. Кандидат в президенты добавила, что понимает, что многие ее возненавидят после такого действия. Однако она "никому не желает встать перед таким же выбором". Закончила свое видеообращение Тихановская тем, что дети — это главное в жизни каждого. Глава МИД Литвы подтвердил информацию о местоположении Тихановской и сообщил, что с ней все в порядке.
В мире , Видео , Светлана Тихановская , МИД , КГБ РБ , Литва
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