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СК Белоруссии завёл дело на россиян за участие в беспорядках 

News.ru и ещё 3 16 минут назад
СК Белоруссии завел дело на россиян
Фото: globallookpress.com
Российские журналисты Игорь Рогов и Артём Важенков проходят подозреваемыми по делу об участии в беспорядках в Минске. Следственный комитет республики подтвердил статус россиян.
В сообщении ведомства говорится, что Рогов и Важенков 2 августа были задержаны на улице с признаками алкогольного опьянения.

В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбуждённому Управлением СК по городу Минску по признакам ст. 293 ч. 2 УК, — приводит цитату из сообщения БелТА.

До этого посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил, что журналисты должны покинуть здание ГУВД Минска, для этого нужно завершить определённые процедуры.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Игорь Рогов был отпущен в Минске на свободу. Вопрос по Артёму Важенкову ещё решается.
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В мире , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Игорь Рогов , СКР , МВД , Минск
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