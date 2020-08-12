Заключение соглашения по ядерным вооружениям между США и Россией является крупнейшей мировой проблемой на данный момент, считает американский президент Дональд Трамп. Такое мнение он выразил в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.
«Мы в настоящее время работаем с Россией над пактом по ядерным вооружениям… Это является сегодня крупнейшей мировой проблемой», — сказал глава государства.
По его словам, «Россия этого очень хочет».
«Не думаю, что она будет это оттягивать», — добавил Трамп.
1 августа Дональд Трамп заявил, что США работают с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению».
Консультации России и США по вооружениям прошли в Вене 22 июня, они продлились почти десять часов.
С российской стороны на переговорах присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, со стороны США — Маршалл Биллингсли.
Как отметили в МИД России, консультации не сблизили позиции двух стран.