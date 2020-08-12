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Трамп считает ядерное соглашение с Россией крупнейшей мировой проблемой 

RT на русском и ещё 4 22 минуты назад
«Россия этого очень хочет»
Фото: Reuters
Заключение соглашения по ядерным вооружениям между США и Россией является крупнейшей мировой проблемой на данный момент, считает американский президент Дональд Трамп. Такое мнение он выразил в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

«Мы в настоящее время работаем с Россией над пактом по ядерным вооружениям… Это является сегодня крупнейшей мировой проблемой», — сказал глава государства.

По его словам, «Россия этого очень хочет».

«Не думаю, что она будет это оттягивать», — добавил Трамп.

1 августа Дональд Трамп заявил, что США работают с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению».
Консультации России и США по вооружениям прошли в Вене 22 июня, они продлились почти десять часов.
С российской стороны на переговорах присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, со стороны США — Маршалл Биллингсли.
Как отметили в МИД России, консультации не сблизили позиции двух стран.
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В мире , Армия , Оружие , США , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , Дональд Трамп , МИД
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