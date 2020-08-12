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Белорусские гаишники начали избивать водителей ногами 

Lenta.ru 47 минут назад
Белорусские сотрудники ГАИ избивают водителей ногами. Кадры, снятые из проезжающего автомобиля, публикует Telegram-канал NEXTA live.
Утверждается, что инцидент произошел в спальном микрорайоне Уручье в Минске. На видео видно, как гаишники вытаскивают водителей прямо посреди проспекта, кидают их на асфальт и избивают. Также сообщается о поврежденных автомобилях.
Ранее парламент Белоруссии оправдал применение силовиками насилия при разгоне протестных акций в Белоруссии. Действия правоохранителей депутаты сочли «абсолютно адекватными», подчеркнув, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.
Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , ГИБДД
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