Омоновец поднял гранату над головой подростка

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Бойцы белорусских внутренних войск рассказали газете «СБ. Беларусь сегодня» о тактике и оснащении протестующих в Минске . По словам силовиков, у участников акций находят взрывпакеты и заточки.

По словам собеседников издания, 10 августа протестующие забаррикадировали улицы на площади у метро «Пушкинская». В результате в четырех направлениях образовались пробки примерно на полтора-два километра.

Баррикады, как утверждают силовики, возводили из дорожных плит, блоков, камней, мусорных баков, заборов, прокатных велосипедов и самокатов. «СБ. Беларусь сегодня» отметила, что по такому принципу развивался и палаточный лагерь во время Евромайдана на Украине.

Участники акций, по словам бойцов, бросали в силовиков взрывпакеты, петарды, фейерверки и разбрасывали на дорогах пробивающие колеса «ежи».

При задержаниях у протестующих находили «коктейли Молотова», ножи, отвертки, молотки, заточки, телескопические дубинки, кастеты, удавки, газовые баллончики, респираторы и строительные каски, утверждают силовики.

Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,08 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,09 процента. Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти).