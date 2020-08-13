Омоновец поднял гранату над головой подростка

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Принцип Евромайдана: Силовики о тактике протестующих в Минске 

Мария Иванова и ещё 28 1 час назад
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Фото: РИА Новости
Бойцы белорусских внутренних войск рассказали газете «СБ. Беларусь сегодня» о тактике и оснащении протестующих в Минске. По словам силовиков, у участников акций находят взрывпакеты и заточки.
По словам собеседников издания, 10 августа протестующие забаррикадировали улицы на площади у метро «Пушкинская». В результате в четырех направлениях образовались пробки примерно на полтора-два километра.
Баррикады, как утверждают силовики, возводили из дорожных плит, блоков, камней, мусорных баков, заборов, прокатных велосипедов и самокатов. «СБ. Беларусь сегодня» отметила, что по такому принципу развивался и палаточный лагерь во время Евромайдана на Украине.
Участники акций, по словам бойцов, бросали в силовиков взрывпакеты, петарды, фейерверки и разбрасывали на дорогах пробивающие колеса «ежи».
При задержаниях у протестующих находили «коктейли Молотова», ножи, отвертки, молотки, заточки, телескопические дубинки, кастеты, удавки, газовые баллончики, респираторы и строительные каски, утверждают силовики.
Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко одержал победу на выборах с результатом в 80,08 процента голосов. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10,09 процента. Тихановская результаты выборов не признала, позже она покинула страну (как утверждается, ее вывезли белорусские власти).
В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших. Следственный комитет страны возбудил дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров. Позже в СМИ появилась информация о задержании некоего организатора протестов, который жил в гостинице «Беларусь».
Комментарии
В мире , СНГ , Светлана Тихановская , СКР , Минск
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