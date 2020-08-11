Белорусские силовики начали нападать на журналистов 

Белорусский ОМОН во время продолжающихся акций протеста начал активно нападать на журналистов. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь » в своем Telegram -канале.

Сообщается, что пострадали семь фотографов в районе метро Пушкинская, где, как и вчера, ожидаются ожесточенные столкновения с протестующими и куда стянута спецтехника, ОМОН и милиция. По словам представителя Associated Press Сергея Грица, к ним подбежали силовики без опознавательных знаков в черной форме, у всех забрали карты памяти, ему самому разбили камеру.

О том, что силовики активно начали нападать на представителей прессы, сообщает и портал TUT.by в своем Telegram-канале, а оппозиционное издание «Наша Нива» публикует видео, на котором двое ОМОНовцев пинают ногами и бьют дубинками журналиста в опознавательной форме для прессы и с оборудованием.

Кроме того, уже сутки неизвестно местонахождение главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича. Он пропал, когда ехал забирать жену с работы прошлым вечером, но женщине пришла от него только сообщение-SOS.

Уличные протесты продолжаются в Белоруссии уже третий день после того, как действующий глава государства Александр Лукашенко с разгромным результатом победил лидера оппозиции Светлану Тихановскую на президентских выборах. Люди требуют перевыборов и уверены в фальсификациях. Протесты разгоняет ОМОН, спецназ, военные, милиция, используются резиновые пули, светошумовые гранаты и иная спецтехника.