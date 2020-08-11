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Белорусские силовики начали нападать на журналистов 

Lenta.ru 36 минут назад
Белорусский ОМОН во время продолжающихся акций протеста начал активно нападать на журналистов. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.
Сообщается, что пострадали семь фотографов в районе метро Пушкинская, где, как и вчера, ожидаются ожесточенные столкновения с протестующими и куда стянута спецтехника, ОМОН и милиция. По словам представителя Associated Press Сергея Грица, к ним подбежали силовики без опознавательных знаков в черной форме, у всех забрали карты памяти, ему самому разбили камеру.
О том, что силовики активно начали нападать на представителей прессы, сообщает и портал TUT.by в своем Telegram-канале, а оппозиционное издание «Наша Нива» публикует видео, на котором двое ОМОНовцев пинают ногами и бьют дубинками журналиста в опознавательной форме для прессы и с оборудованием.
Кроме того, уже сутки неизвестно местонахождение главного редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича. Он пропал, когда ехал забирать жену с работы прошлым вечером, но женщине пришла от него только сообщение-SOS.
Уличные протесты продолжаются в Белоруссии уже третий день после того, как действующий глава государства Александр Лукашенко с разгромным результатом победил лидера оппозиции Светлану Тихановскую на президентских выборах. Люди требуют перевыборов и уверены в фальсификациях. Протесты разгоняет ОМОН, спецназ, военные, милиция, используются резиновые пули, светошумовые гранаты и иная спецтехника.
Кроме того, во время протестов были задержаны порядка двух десятков российских журналистов, многих из них избили, например, автора проекта WarGonzo Семена Пегова протащили по земле за руки в полубессознательном состоянии, корреспондента «Медузы» Максима Солопова втроем избили ОМОНовцы, несмотря на то, что он встал на колени и назвался представителем прессы. Часть журналистов уже удалось вернуть домой, однако МИД России до сих пор выясняет местонахождение некоторых корреспондентов.
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В мире , Светлана Тихановская , Максим Солопов , Семен Пегов , Александр Лукашенко , МИД , ИА Sputnik
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