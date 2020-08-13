Байден упрекнул Трампа в нытье 

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Отвечая на критику Трампа в адрес выбранного демократами кандидата в вице-президенты сенатора Камалы Харрис, Байден заявил: «Трамп уже начал свои атаки, назвав Камалу, я цитирую, „мерзкой“, и плакался о том, как она была „неуважительна“ к своим оппонентам».

«Ничего удивительного, потому что нытье у Трампа получается лучше всего», — приводит РИА «Новости» слова Байдена.

Байден заявил, что ныть у Трампа получается «лучше, чем у любого другого президента в истории».

Он подчеркнул, что необходимо «выиграть битву за душу Америки».

Выбор Харрис кандидатом в вице-президенты он назвал «очень удачным». Харрис, по его словам, «доказала, что способна вести борьбу за интересы основы Америки — ее среднего класса», знает «искусство управления и способна принимать жесткие решения», передает ТАСС.

«Мы оба готовы приступить к работе по воссозданию Америки», — сказал он.

Напомним, Трамп выразил удивление в связи с выбором сенатора Камалы Харрис в качестве напарника Джозефа Байдена в предвыборной кампании и кандидата в вице-президенты США от демократов.