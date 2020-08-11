«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси

ЕС рассматривает вопрос о введении санкций против ответственных за полицейское насилие и якобы фальсификацию выборов в Белоруссии, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами МИД всех 27 стран ЕС.
Боррель в своем заявлении назвал прошедшие в республике выборы «несвободными и несправедливыми». По его словам, власти применили недопустимое насилие в отношении протестующих против итогов выборов, в результате чего «по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения».
«Именно в этой связи мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов», — говорится в заявлении.
Также он призвал белорусские власти немедленно освободить всех задержанных.
«Достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ. Народ Беларуси заслуживает лучшего», — говорится в заявлении.
Ранее министры иностранных дел пяти стран Северной Европы и трех стран Прибалтики призваливласти Белоруссии немедленно вступить в политический диалог с оппозицией, которая протестует против итогов президентских выборов в республике.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики. По последним данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получает 80,08% голосов, за ним следует супруга видеоблогера Светлана Тихановская с 10,09%. За бывшего депутата нижней палаты парламента Белоруссии Анну Канопацкую отдано 1,68% голосов, за сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева — 1,21%, за председателя Белорусской социал-демократической «Грамада» Сергея Черечня — 1,15%. Против всех проголосовало 4,6% избирателей. Всего проголосовали 5 818 965 человек. Явка в целом по стране составляет 84,27%, передавало «БелТА».
В ночь на 10 августа, после окончания голосования, в Минске и других регионах страны начались акции протеста. Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после массовых беспорядков, начавшихся в день выборов президента страны 9 августа.
На следующий день, 11 августа акции сторонников оппозиции возобновились в ряде городов и в столице Белоруссии. Правоохранители начали задерживать демонстрантов и разгонять их при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль.