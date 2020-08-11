«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси

ЕС рассматривает вопрос о введении санкций против ответственных за полицейское насилие и якобы фальсификацию выборов в Белоруссии , говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами МИД всех 27 стран ЕС.

Боррель в своем заявлении назвал прошедшие в республике выборы «несвободными и несправедливыми». По его словам, власти применили недопустимое насилие в отношении протестующих против итогов выборов, в результате чего «по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения».

«Именно в этой связи мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов», — говорится в заявлении.

Также он призвал белорусские власти немедленно освободить всех задержанных.

«Достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ. Народ Беларуси заслуживает лучшего», — говорится в заявлении.

Ранее министры иностранных дел пяти стран Северной Европы и трех стран Прибалтики призваливласти Белоруссии немедленно вступить в политический диалог с оппозицией, которая протестует против итогов президентских выборов в республике.

В ночь на 10 августа, после окончания голосования, в Минске и других регионах страны начались акции протеста. Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после массовых беспорядков, начавшихся в день выборов президента страны 9 августа.

На следующий день, 11 августа акции сторонников оппозиции возобновились в ряде городов и в столице Белоруссии. Правоохранители начали задерживать демонстрантов и разгонять их при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль.