«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС пригрозил Белоруссии персональными санкциями 

Rambler News Service и ещё 3 43 минуты назад
ЕС рассматривает вопрос о введении санкций против ответственных за полицейское насилие и якобы фальсификацию выборов в Белоруссии, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами МИД всех 27 стран ЕС.
"Я больше не могу": капитан милиции сделал заявление
Боррель в своем заявлении назвал прошедшие в республике выборы «несвободными и несправедливыми». По его словам, власти применили недопустимое насилие в отношении протестующих против итогов выборов, в результате чего «по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения».

«Именно в этой связи мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов», — говорится в заявлении.

Также он призвал белорусские власти немедленно освободить всех задержанных.

«Достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ. Народ Беларуси заслуживает лучшего», — говорится в заявлении.

Ранее министры иностранных дел пяти стран Северной Европы и трех стран Прибалтики призваливласти Белоруссии немедленно вступить в политический диалог с оппозицией, которая протестует против итогов президентских выборов в республике.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики. По последним данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получает 80,08% голосов, за ним следует супруга видеоблогера Светлана Тихановская с 10,09%. За бывшего депутата нижней палаты парламента Белоруссии Анну Канопацкую отдано 1,68% голосов, за сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева — 1,21%, за председателя Белорусской социал-демократической «Грамада» Сергея Черечня — 1,15%. Против всех проголосовало 4,6% избирателей. Всего проголосовали 5 818 965 человек. Явка в целом по стране составляет 84,27%, передавало «БелТА».
В ночь на 10 августа, после окончания голосования, в Минске и других регионах страны начались акции протеста. Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после массовых беспорядков, начавшихся в день выборов президента страны 9 августа.
На следующий день, 11 августа акции сторонников оппозиции возобновились в ряде городов и в столице Белоруссии. Правоохранители начали задерживать демонстрантов и разгонять их при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль.
Rambler News Service: последние новости
Певец Макс Корж обратился к белорусам в связи с протестами Певец Макс Корж обратился к белорусам в связи с протестами Президент Литвы обратился с призывом к ЕС по поводу Белоруссии Президент Литвы обратился с призывом к ЕС по поводу Белоруссии В Белоруссии объяснили отъезд Тихановской в Литву В Белоруссии объяснили отъезд Тихановской в Литву
Комментарии 27
В мире , Видео , Европа , Политика , СНГ , Андрей Дмитриев , Светлана Тихановская , Анна Канопацкая , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ОБСЕ , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
«Отстань от меня! Он меня душит!»
01:00
«Отстань от меня! Он меня душит!»
Происшествия
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси
03:10
«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси
В мире Европа
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
02:14
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение