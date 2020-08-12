Белоруссия готова представить другим странам "конкретные неопровержимые факты", раскрывающие подоплеку происходящих в республике событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа, заявила во вторник пресс-служба МИД страны.

"Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное — объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа", — говорится в заявлении, которое распространило ведомство.

В МИД также призвали всех зарубежных партнеров "к взвешенному анализу, учету всех позиций".

"Мы не говорим, что нужно отказываться от ваших традиционных источников информации и мнений. Однако информация точно будет более полной и профессиональной, если будет всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране", — сказано в заявлении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Белоруссия еще до выборной кампании обращалась за содействием стран-партнеров, говоря о фактах "прямого внешнего вмешательства".

"Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?" — задались вопросом в ведомстве.

В МИД подтвердили, что на прошедшие президентские выборы пригласили миссию БДИПЧ ОБСЕ позднее обычного, при этом отметив, что "тому есть ряд весомых причин".

"Но ведь мы всегда, при всех критичных заключениях, принимали миссии по наблюдению за выборами. Почему же с такой готовностью вы не приехали в этот раз? Ведь была возможность сделать это, хоть и в усеченном формате, как и в других странах в период пандемии", — добавили в пресс-службе.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК , отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Вечером 9 августа в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. Протестные акции продолжаются в Белоруссии и во вторник.