Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу

"Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который твориться в Белоруссии, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента", — сказала Цепкало в видеообращении, выложенном на Youtube.