Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу

Супруга экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской, в нем она призвала международное сообщество признать кандидата от оппозиции единственным легитимно избранным президентом Белоруссии.
"Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который твориться в Белоруссии, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента", — сказала Цепкало в видеообращении, выложенном на Youtube.
Вероника Цепкало сейчас, по данным РИА Новости, находится в России. Как сообщил агентству ее муж, было принято решение вновь покинуть Белоруссию по соображениям безопасности.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии.