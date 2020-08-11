«Пацаны. Вы победили»: Макс Корж обратился к белорусам

Белорусский певец Макс Корж призвал белорусов приостановить протесты, которые проходят по всей стране после президентских выборов. Заявления опубликованы в Instagram.

«Пацаны. Вы победили. Тормозите сегодняшний движ. (только сегодня) Вы показали, что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту ‘’победу со дня на день’’, о которой вам пишут в телеге, на данный момент одержать просто нереально», — написал Корж.

«Я это вижу своими глазами, находясь в Минске. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами», — добавил он.

Певец призвал белорусов требовать от своих лидеров других решений.

«Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте, чьи вы правнуки», — подытожил Корж.

В ночь на 10 августа, после окончания голосования, в Минске и других регионах страны начались акции протеста. Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после массовых беспорядков, начавшихся в день выборов президента страны 9 августа.

К вечеру 10 августа акции сторонников оппозиции возобновились в ряде городов и в столице Белоруссии. Правоохранители начали задерживать демонстрантов и разгонять их при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль.