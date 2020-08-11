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Певец Макс Корж обратился к белорусам в связи с протестами 

Rambler News Service и ещё 3 49 минут назад
«Пацаны. Вы победили»: Макс Корж обратился к белорусам
Фото: Instagram
Белорусский певец Макс Корж призвал белорусов приостановить протесты, которые проходят по всей стране после президентских выборов. Заявления опубликованы в Instagram.
«Пацаны. Вы победили. Тормозите сегодняшний движ. (только сегодня) Вы показали, что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту ‘’победу со дня на день’’, о которой вам пишут в телеге, на данный момент одержать просто нереально», — написал Корж.

«Я это вижу своими глазами, находясь в Минске. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами», — добавил он.

Певец призвал белорусов требовать от своих лидеров других решений.

«Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте, чьи вы правнуки», — подытожил Корж.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики. По последним данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получает 80,08% голосов, за ним следует супруга видеоблогера Светлана Тихановская с 10,09%. За бывшего депутата нижней палаты парламента Белоруссии Анну Канопацкую отдано 1,68% голосов, за сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева — 1,21%, за председателя Белорусской социал-демократической «Грамада» Сергея Черечня — 1,15%. Против всех проголосовало 4,6% избирателей. Всего проголосовали 5 818 965 человек. Явка в целом по стране составляет 84,27%, передавало «БелТА».
В ночь на 10 августа, после окончания голосования, в Минске и других регионах страны начались акции протеста. Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело после массовых беспорядков, начавшихся в день выборов президента страны 9 августа.
К вечеру 10 августа акции сторонников оппозиции возобновились в ряде городов и в столице Белоруссии. Правоохранители начали задерживать демонстрантов и разгонять их при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль.
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Комментарии 8
В мире , СНГ , Шоу-бизнес , Андрей Дмитриев , Светлана Тихановская , Анна Канопацкая , Александр Лукашенко , Макс Корж , СКР , Минск
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