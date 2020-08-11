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«Пацаны. Вы победили»: Макс Корж обратился к белорусам 

Вероника Полынина и ещё 5 9 минут назад
«Пацаны. Вы победили»: Макс Корж обратился к белорусам
Фото: Instagram
Белорусский певец Макс Корж призвал остановить акции протеста.

«Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. (я говорю только про сегодняшний день) Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Жестких видеоматериалов хватит на месяц вперед. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс», — написал музыкант в Instagram.

Он подчеркнул, что прямыми столкновениями с силовиками не будет возможно одержать победу и переманить их на сторону протестующих.
По мнению Коржа, если протесты продолжатся и 11 августа, «будут только трупы», поскольку протестующие в глазах силовиков — это как раз те люди, «против которых их натаскивали годами.
Певец призвал требовать от лидеров протестных акций „других решений“.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что после выборов президента Белоруссии в стране начались акции протеста, которые продолжаются третий вечер. Милиция, ОМОН и внутренние войска снова жестко задерживают протестующих и разгоняют толпу с использованием резиновых пуль, дубинок и свето-шумовых гранат.
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В мире , СНГ , Шоу-бизнес , Макс Корж
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