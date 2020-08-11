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Президент Литвы призвал ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В ЕС захотели созвать чрезвычайный саммит
Фото: Reuters
Вильнюс считает необходимым провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии после прошедших там выборов президента. Эту позицию президент Литвы Гитанас Науседа озвучил в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем во вторник.

"С учетом осложнения ситуации у границ Евросоюза мы предлагаем для обсуждения положения в Белоруссии провести чрезвычайный саммит ЕС", — написал литовский лидер на своей странице в Twitter.

В свою очередь пресс-служба Науседы сообщила, что он призвал Брюссель "к более активной реакции на ситуацию в Белоруссии и лидерству в обеспечении стабильности, уважения к демократическим ценностям, правам человека и свободам". Как сообщает пресс-служба, глава Евросовета согласился с тем, что ситуация в Белоруссии сложная, и сказал, что в ближайшие дни сообщит о возможности созыва такого саммита и использования других инструментов в этой связи, находящихся в распоряжении ЕС.
10 августа с подобной инициативой выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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В мире , Европа , Политика , Прибалтика , СНГ , Шарль Мишель , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , Вильнюс , Литва
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