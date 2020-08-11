Названы симптомы нового смертельного вируса

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио "Комсомольская правда" назвал симптомы вируса SFTS.

"Прежде всего тяжелая лихорадка — это скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты — это клетки, которые отвечают за свертываемость крови", — перечислил он.

По словам врача, кровотечение при этом вирусе может привести к смерти. Это может случиться, если кровоизлияние произойдет в перикарде, почке или головном мозге.

"Наши специалисты говорят, что по характеристикам в России есть препарат "Ингавирин", который должен помогать при возникновении симптомов SFTS", — отметил Болибок.

Вирус SFTS впервые выявили в 2011 году. Он передается как от клещей к человеку, так и от зараженного человека к другому — через кровь или слизистую.

На прошлой неделе стало известно о вспышке SFTS в Китае: заболевание диагностировали у 60 человек, семеро из них умерли.