Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы симптомы смертельного вируса из Китая 

РИА Новости 18 минут назад
Названы симптомы нового смертельного вируса
Фото: Reuters
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио "Комсомольская правда" назвал симптомы вируса SFTS.

"Прежде всего тяжелая лихорадка — это скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты — это клетки, которые отвечают за свертываемость крови", — перечислил он.

По словам врача, кровотечение при этом вирусе может привести к смерти. Это может случиться, если кровоизлияние произойдет в перикарде, почке или головном мозге.

"Наши специалисты говорят, что по характеристикам в России есть препарат "Ингавирин", который должен помогать при возникновении симптомов SFTS", — отметил Болибок.

Вирус SFTS впервые выявили в 2011 году. Он передается как от клещей к человеку, так и от зараженного человека к другому — через кровь или слизистую.
На прошлой неделе стало известно о вспышке SFTS в Китае: заболевание диагностировали у 60 человек, семеро из них умерли.
В Роспотребнадзоре заявили, что в России случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом не отмечалось.
Последние новости
Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы Ефремова отправили в реанимацию Боткинской больницы Исполнительница песни "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому Исполнительница песни "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву Эксперт прокомментировал отъезд Тихановской в Литву
Комментарии 2
В мире , Роспотребнадзор , Комсомольская правда , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
«Отстань от меня! Он меня душит!»
01:00
«Отстань от меня! Он меня душит!»
Происшествия
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
В Москве произошло ЧП из-за кастрюли на плите
00:52
В Москве произошло ЧП из-за кастрюли на плите
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение