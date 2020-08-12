ОМОН открыл огонь по окнам многоэтажки в Минске

Бойцы белорусского ОМОНа обстреляли окна жилой многоэтажки. Об этом сообщает Tut.by.

Инцидент произошел на окраине Минска . Силовики решились пойти на такое после того, как в ответ на избиение ногами и дубинками протестующего из окон начали звучать выкрики «позор» и «фашисты». По словам очевидца, силовики целились и стреляли по стоящим у окон людям.

В аналогичной ситуации, случившейся около подъезда дома на проспекте Дзержинского, на бьющих человека ОМОНовцев с одного из верхних этажей скинули дверь. На кадрах, опубликованных Baza видно, как «снаряд» упал рядом с силовиками.

Ранее сообщалось, что белорусский ОМОН начал штурмовать подъезды жилых домов в Минске. Милицейский спецназ выламывает двери при помощи тарана. Таким образом силовики пытаются схватить прячущихся в подъездах протестующих: ранее в телеграм-каналах появился список домофонных кодов в Минске, чтобы протестующие могли укрыться там от ОМОНа.