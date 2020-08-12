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Белорусский ОМОН начал стрелять по окнам многоэтажки в ответ на выкрики «позор» 

Lenta.ru 36 минут назад
ОМОН открыл огонь по окнам многоэтажки в Минске
Фото: ТАСС
Бойцы белорусского ОМОНа обстреляли окна жилой многоэтажки. Об этом сообщает Tut.by.
Инцидент произошел на окраине Минска. Силовики решились пойти на такое после того, как в ответ на избиение ногами и дубинками протестующего из окон начали звучать выкрики «позор» и «фашисты». По словам очевидца, силовики целились и стреляли по стоящим у окон людям.
В аналогичной ситуации, случившейся около подъезда дома на проспекте Дзержинского, на бьющих человека ОМОНовцев с одного из верхних этажей скинули дверь. На кадрах, опубликованных Baza видно, как «снаряд» упал рядом с силовиками.
Ранее сообщалось, что белорусский ОМОН начал штурмовать подъезды жилых домов в Минске. Милицейский спецназ выламывает двери при помощи тарана. Таким образом силовики пытаются схватить прячущихся в подъездах протестующих: ранее в телеграм-каналах появился список домофонных кодов в Минске, чтобы протестующие могли укрыться там от ОМОНа.
Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Минск
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