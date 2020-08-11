Российский журналист бесследно пропал в Белоруссии

Супруга корреспондента "Медузы" Максима Солопова , который был задержан в Белоруссии , подала заявление в московскую полицию о его исчезновении. Об этом во вторник сообщило издание "Медуза".

По его данным, Алина Солопова подала заявление в отделение полиции московского района Гольяново. Отмечается, что с журналистом нет связи уже более 40 часов, о его местонахождении неизвестно.