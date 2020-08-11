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Жена корреспондента «Медузы» Солопова подала заявление в полицию о его пропаже 

ТАСС и ещё 3 44 минуты назад
Российский журналист бесследно пропал в Белоруссии
Фото: vasyunin / Facebook
Супруга корреспондента "Медузы" Максима Солопова, который был задержан в Белоруссии, подала заявление в московскую полицию о его исчезновении. Об этом во вторник сообщило издание "Медуза".
По его данным, Алина Солопова подала заявление в отделение полиции московского района Гольяново. Отмечается, что с журналистом нет связи уже более 40 часов, о его местонахождении неизвестно.
Журналист "Медузы" Максим Солопов освещал в Минске выборы президента Белоруссии и связанные с ними события. По данным издания, последний раз он выходил на связь с редакцией в час ночи 10 августа. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко со ссылкой на журналистов издания Daily Storm сообщала, что Солопов был избит.
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В мире , СНГ , Галина Тимченко , Максим Солопов
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