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США раскритиковали Россию за вакцину от коронавируса 

News.ru и ещё 5 24 минуты назад
США раскритиковали Россию за вакцину от COVID-19
Фото: globallookpress.com
Российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 отстаёт от американских разработок. Препарат прошёл недостаточное количество клинических испытаний, заявила помощник президента США Келлиан Конуэй.
По её мнению, сроки испытаний не были соблюдены должным образом, а методы исследований сомнительны.

В США стандарты устанавливает Федеральное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. И, насколько я могу судить, они существенно выше российских, — сказала Конуэй в эфире Fox News.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. Препарат, получивший название «Спутник V», создали в довольно сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.
В широкий оборот вакцина поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство она не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.
Первыми иммунизацию должны пройти люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.
В дальнейшем, как предполагается, вакцинация будет добровольной.
В общей сложности разные группы российских учёных разрабатывают 26 вариантов препарата от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , США , Владимир Путин , Fox News
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