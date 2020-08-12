Соратница Тихановской обратилась к властям

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к жителям и властям страны. Видео опубликовано на YouTube-канале бывшего претендента на пост главы государства Виктора Бабарико.
Колесникова призвала власти не игнорировать волю людей.
«Не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не забивать ее дубинкой», — сказала она.
Согласно официальным данным белорусского ЦИК, на выборах 9 августа Тихановская получила более 10 процентов голосов, действующий президент Александр Лукашенко — более 80 процентов. В стране два дня проходили акции протеста и столкновения с ОМОНом. Власти заявили о тысячах задержанных и десятках пострадавших. Подтверждена смерть одного демонстранта.