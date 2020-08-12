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Соратница Тихановской обратилась к жителям и властям Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 9 23 минуты назад
Соратница Тихановской обратилась к властям
Фото: ТАСС
Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к жителям и властям страны. Видео опубликовано на YouTube-канале бывшего претендента на пост главы государства Виктора Бабарико.
Колесникова призвала власти не игнорировать волю людей.

«Не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не забивать ее дубинкой», — сказала она.

Согласно официальным данным белорусского ЦИК, на выборах 9 августа Тихановская получила более 10 процентов голосов, действующий президент Александр Лукашенко — более 80 процентов. В стране два дня проходили акции протеста и столкновения с ОМОНом. Власти заявили о тысячах задержанных и десятках пострадавших. Подтверждена смерть одного демонстранта.
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В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Виктор Бабарико
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