Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штаб Тихановской поддержал протестующих 

News.ru 1 час назад
Штаб Тихановской поддержал протестующих
Фото: globallookpress.com
Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской выступил с поддержкой мирных протестующих. Команда политика призвала власти начать переговоры о передаче власти.
Сообщение опубликовано в Telegram-канале штаба, который переименовали в «Пул первой» (по аналогии с каналом о деятельности президенты страны Александра Лукашенко «Пул первого»).

Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает своё право на лучшее будущее для себя и своих детей, — подчёркивается в обращении.

Авторы также выступили против насилия и попросили власти не использовать силовые методы против мирных белорусов.

Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений, — заключили в штабе.

На президентских выборах, прошедших в Белоруссии 9 августа, Тихановская, согласно данным ЦИК, набрала 10,09% голосов. Она не согласилась с итогами и пришла в ЦИК подавать жалобу на результаты голосования. По неподтверждённой информации она находилась в здании комиссии несколько часов без адвоката, после чего покинула здание не через парадный подъезд, бросив фразу: «Я приняла решение».
Тихановская намекала на возможный отъезд из Белоруссии, чтобы присоединиться к детям, которые находятся в одной из стран ЕС. Они вместе с бабушкой были вывезены из республики в связи с поступавшими в адрес политика угрозами. Позднее стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Эту информацию подтвердил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у Тихановской не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она.
Позднее Тихановская опубликовала видеообращение, в котором призвала белорусов отказаться от уличных протестов. По некоторым данным, ролик записан в кабинете главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной — интерьер и предметы мебели в помещениях совпадают.
С 9 августа в стране проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами выборов. Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.
Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.
News.ru: последние новости
Тихановская намекнула на отъезд за границу Тихановская намекнула на отъезд за границу Протестующие в Молдавии фермеры начали перекрывать дороги Протестующие в Молдавии фермеры начали перекрывать дороги Минск отказывается предоставить информацию о пропавшем журналисте «Медузы» Минск отказывается предоставить информацию о пропавшем журналисте «Медузы»
Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , МИД , ЕС , МВД , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты проблемы дистанционного образования
Раскрыты проблемы дистанционного образования
Населенные пункты обстреляли в Идлибе и Алеппо
Населенные пункты обстреляли в Идлибе и Алеппо
Пассажирка сдала останки мужа в багаж в аэропорту
Пассажирка сдала останки мужа в багаж в аэропорту
Появилось видео с избитой моделью Дарьей Кириллюк
Появилось видео с избитой моделью Дарьей Кириллюк
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
«Отстань от меня! Он меня душит!»
01:00
«Отстань от меня! Он меня душит!»
Происшествия
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
В Москве произошло ЧП из-за кастрюли на плите
00:52
В Москве произошло ЧП из-за кастрюли на плите
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение